Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Sarıyer'de

Binali Yıldırım Sarıyer'de

28 dakika önce

AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Hemşehri Dernekleri Salon Toplantısı'na katıldı.

Binali Yıldırım Sarıyer'de, System.String[]
AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Hemşehri Dernekleri Salon Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım İstanbul'un trafik sorunu varsa, Sarıyer'in de trafik sorunu var. Tüneller geliyor. Sarıyer'den başlıyor Dolmabahçe'ye  kadar tüneller var. Aynı zamanda yeşil vadilerle, Sarıyer'i daha da güzelleştiriyoruz. Sarıyer'in, İstanbul'un en büyük sorunu mülkiyet sorunu, imar sorunu. İmar barışıyla bu işi de hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müraacat etti. Hepsinin bütün arsaları, evleri kayıt altına alındı ilk adım tamam. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisan'dan itibaren biz vereceğiz, biz başlatacağız. 'Bu iş olmayacak, bu iş mümkün değil' diyenler şimdi de diyorlar ki 'Çok fahiş fiyatlarla evinizi alacaksınız.' Koca bir yalan. Binali Yıldırım sözü. Onlar zaten sizin evinizdir, sizin arsanızdır. Oranın çilesini çekmişsiniz, çamurunu çiğnemişsiniz. En makul ücretle alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun dedi.  Bu sırada  Binali Yıldırım kendisine Dede diye seslenen bir çocuğu da sahneye çıkarttı. Sahneye çıkan çocuk Dedem belediye başkanı olacak  dedi. Binali Yıldırım da çocuğa oyuncak hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, Binali Yıldırım, Politika
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