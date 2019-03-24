Binali Yıldırım: "Siz Bu Meydanı Doldurdukça Ne Hainlere Yeniliriz Ne de Ekonomimize Saldıranlara...
21 dakika önce
Binali Yıldırım: "Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz."
Binali Yıldırım
: "Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:22 Kaynak: AA
Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!
MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı
Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi