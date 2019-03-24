Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Siz Bu Meydanı Doldurdukça Ne Hainlere Yeniliriz Ne de Ekonomimize Saldıranlara...

Binali Yıldırım: "Siz Bu Meydanı Doldurdukça Ne Hainlere Yeniliriz Ne de Ekonomimize Saldıranlara...

21 dakika önce

Binali Yıldırım: "Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz."

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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