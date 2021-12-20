Üye Girişi
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları - Son Dakika

Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları

20.12.2021 15:58

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Yıldırım ve Yılmaz, ilk olarak Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Burada Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Yıldırım ve Yılmaz, valilik şeref defterini imzaladı. Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Mütevelli Heyeti üyeleriyle buluşma toplantısına katıldı. Toplantının ardından Yılmaz ve Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

(Muhammet Abdulkadir Esen - Lider Olgun/İHA)

Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları

Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz, Gaziantep, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:58 Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu
21:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı
21:49 Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyor
21:40 Pereira'nın ayrılması sonrası göreve Rıdvan Dilmen'in geçeceği konuşuluyor
21:13 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi çekip paradan para kazananların alnını karışlarız
20:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar
20:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız
20:15 İBB, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya çağırdı
Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu         
21:59
Hastanede dehşet anları! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu Hastanede dehşet anları! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu         
20:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 22:18:22. #1.11#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement