Binance, ABD'deki Yatırımcıların Erişimini Sınırlamak İçin Broker Firmalarıyla İş Birliği Yapıyor - Son Dakika
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Kripto

Binance, ABD'deki Yatırımcıların Erişimini Sınırlamak İçin Broker Firmalarıyla İş Birliği Yapıyor

Binance, ABD\'deki Yatırımcıların Erişimini Sınırlamak İçin Broker Firmalarıyla İş Birliği Yapıyor

Kripto para piyasasının lideri Binance, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcıların platforma erişimini sınırlamak amacıyla sektördeki önde gelen broker firmaları FalconX ve Hidden Road ile iş birliği yapıyor. Bu hamle, Binance'in uyumluluk taahhüdünü pekiştirirken kurumsal iş birliklerinin önemini vurguluyor.

19.03.2024 11:16  Güncelleme: 11:24
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Kripto para piyasasının zirvesindeki Binance, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcıların platforma erişimini sınırlandırmak amacıyla, sektördeki önde gelen broker firmalarıyla el sıkıştı, bu hamleyle hem uyumluluk taahhüdünü pekiştirdi hem de kurumsal iş birliklerinin önemini vurguladı.

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Günlük işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance, ABD'deki yatırımcılar için yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, Binance, ABD'li müşterilerin platformdaki işlemlerini kısıtlamak için sektörün önde gelen broker firmaları FalconX ve Hidden Road ile iş birliğine gidiyor.

Söz konusu iş birliğinin temelinde, Binance'in müşteri tarama süreçlerini hızlandırma isteği yatıyor. Özellikle kurumsal müşterilere hizmet veren FalconX ve Hidden Road gibi brokerlar, ofislerin, kurucuların ve çalışanların yerini belirlemek üzere geniş bir bilgi seti talep ediyor.

Binance'in bu hamlesi, geçtiğimiz Kasım ayında ABD'de suçlamaları kabul etmesinin ardından daha da önem kazandı. Şirket, platformunun son kullanıcılara erişimini değerlendirme yöntemlerini kamuoyuyla paylaşarak uyumluluk konusundaki kesin taahhüdünü vurguladı. Binance sözcüsü yaptığı açıklamada, şeffaflık sayesinde pazar lideri likiditesine erişmek isteyen işletmelere netlik sağladıklarını belirtti.

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