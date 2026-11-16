Binance Blockchain Week Bangkok 2026’nın ilk konuşmacıları açıklandı

Binance’in amiral gemisi etkinliği Binance Blockchain Week (BBW), 28-29 Kasım’da Queen Sirikit Ulusal Kongre Merkezi’nde yeniden Asya’da düzenlenecek. Geleneksel finans ile dijital varlıkların bölgenin hızla büyüyen piyasalarında kesiştiği bir dönemde Binance için bu, stratejik bir eve dönüş anlamına geliyor.

Bu yılın teması “Evolve”, dijital finansın bir dönüm noktasında olduğunu vurguluyor. Geleneksel ve dijital piyasalar ortak bir altyapıda buluşuyor, yapay zekâ insanların bilgiye ulaşma ve parasını yönetme şeklini değiştiriyor. Hükümetler, kurumlar ve geliştiriciler de sektörün sağlıklı büyümesi için açık ve güvenilir çerçeveler oluşturmak üzere artık daha sık bir araya geliyor. Ödemeler, tokenize hisse senetleri, gerçek dünya varlıkları ve dijital varlıklar tek bir bağlantılı sistemde birleşirken, dünyanın dört bir yanında insanların bu sisteme girişindeki engeller de azalıyor.

Bölgeden katılacak konuşmacılar arasında Kazakistan Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma Bakan Yardımcısı Gizzat Baitursynov ile Butan’daki Gelephu Mindfulness City (GMC) Kripto ve Fintek Büyüme Sorumlusu Shaun Tan yer alıyor. Düzenleyicilerle sektör temsilcilerinin net kurallar belirlemek için giderek omuz omuza çalıştığı bir döneme işaret eden bu katılım, etkinliğin önemli mesajlarından birini oluşturuyor.

Duyuru hakkında konuşan Binance Eş CEO’su Richard Teng şunları söyledi: “Düzenleyici yenilik artık yalnızca geleneksel finans merkezlerine özgü değil. Yükselen ekonomiler dijital finansın geleceğini giderek daha fazla şekillendiriyor. Ülkelerin bugün kurduğu düzenleyici çerçeveler ve finansal altyapı, sermayenin nereye akacağını, şirketlerin nerede büyümeyi tercih edeceğini ve yarının öncü piyasalarının hangileri olacağını belirleyecek. Bu önemli tartışmaya Bangkok’ta ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Konuşmacı kadrosunda finans, teknoloji ve dijital varlık dünyasının tanınmış isimleri var. Kripto piyasasının en çok işlem gören ürünlerinden biri olan perpetual swap’ın mucidi ve Maelstrom CIO’su Arthur Hayes, Tether APAC Genişleme Sorumlusu Sushant Singh, Bloq Yönetim Kurulu Başkanı Matthew Roszak ve Giggle Academy ile Binance’in kurucusu CZ (Changpeng Zhao) bunlardan bazıları.

Geleneksel finans ile dijital varlıklar birbirine yaklaşırken, programda küresel finans kuruluşları, ödeme ağları ve teknoloji şirketlerinden şu isimler de konuşmacı kadrosunda yer alıyor.

Dan Maley, BlackRock APAC Dijital Varlıklar Başkanı

Roger Bayston, Franklin Templeton Dijital Varlık Ekosistemi Geliştirme Başkanı

Kelly Sohn, Mirae Asset Securities (HK) Limited Dijital Varlıklar Başkanı

Min Linn, Ondo Finance Yönetici Direktörü ve Küresel İş Geliştirme Başkanı

Nischint Sanghavi, Visa Asya Pasifik Dijital Para Birimleri Başkanı

Athena Y, United Stables CEO’su

Yuki Jinguji, PayPay Corporation Finansal İş Geliştirme Başkanı

Thomas Chen, BNB Chain Ticari Faaliyetler Direktörü (CBO)

Yoshi Yokokawa, Alpaca Kurucu Ortağı ve CEO’su

Ella Zhang, YZi Labs Yönetici Ortağı ve Başkanı

Programda kripto medyası, araştırma ve zincir üstü veri alanlarının öne çıkan isimleri de olacak: Coin Bureau Kurucusu Nic Puckrin, CoinDesk Araştırma Lideri Joshua de Vos, Nansen CEO’su Alex Svanevik, Kaiko Araştırma Başkanı Anastasia Melachrinos ve DeFiLlama İş Geliştirme Başkanı Roosa Kivisto.

Binance Eş CEO’su ve Eş Kurucusu Yi He ise şunları söyledi: “Geleneksel finans ve dijital varlıklar birbirine yaklaşırken odağımız değişmiyor: erişimi kolaylaştırmak, kullanıcı korumalarını güçlendirmek ve sorunsuz bir deneyim sunmak. Bu yılın teması ‘Evolve’ ile Binance Blockchain Week, bu dönüşümü şekillendirenleri bir araya getiriyor.”

Sahnede Binance yönetiminden de önemli isimler yer alacak: Eş CEO Richard Teng, Eş CEO ve Eş Kurucu Yi He, Pazarlama Direktörü (CMO) Eowyn Chen, APAC Başkanı SB Seker, VIP ve Kurumsal Başkanı Catherine Chen, Borsa ve Ticaret Başkanı Shunyet Jan, Ödemeler ve Fiat’tan Sorumlu Başkan Yardımcısı Thomas Gregory, Ürün Başkan Yardımcısı Jeff Li, Uyum Direktör Yardımcısı Antonio Alvarez Lorenzo ve Gulf Binance iş birliğiyle faaliyet gösteren Binance TH’nin CEO’su Nirun Fuwattananukul. Diğer konuşmacılar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

BBW’de Neler Var?

Binance grubunun amiral gemisi etkinliği; Singapur, İstanbul, Paris ve Dubai’de düzenlenen önceki etkinliklerin ardından kritik bir zamanda Asya’ya dönüyor. Geleneksel finans ile kripto altyapıları giderek birleşirken Bangkok, ikisini birbirine bağlayan altyapının merkezi olarak öne çıkıyor. İki gün boyunca binlerce geliştirici, kurumsal yatırımcı, fintek lideri ve politika yapıcı, dijital varlıkların bundan sonraki adımlarını belirlemek için aynı çatı altında olacak.

Binance Blockchain Week, markanın 1.500’ü bulan küresel etkinliğinin zirvesini oluşturuyor. Blokzincir dünyasının en parlak isimleri, dijital finansın geleceğini şekillendirmek için burada buluşuyor. Üst düzey hükümet görüşmelerinden taban topluluk çalışmalarına kadar etkinlik, ekosistemin tüm kesimlerini bir araya getiriyor. Binance Blockchain Week 2026’nın Ana Sponsoru Celo (CELO), Platin Sponsorları ise Kite (KITE) ve Plasma (XPL).