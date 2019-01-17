Son Dakika Haberleri: Binbaşı Ümit Karamustafa Anıldı

Binbaşı Ümit Karamustafa Anıldı

36 dakika önce

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan askeri uçağın Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan H. Bnb. Ümit Karamustafa, şehadetinin 1. yılında mezarı başında anıldı.

Binbaşı Ümit Karamustafa Anıldı, System.String[]
Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan askeri uçağın Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan H. Bnb. Ümit Karamustafa, şehadetinin 1. yılında mezarı başında anıldı.

Eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düşmesi sonucu şehit olan Fatsalı Binbaşı Ümit Karamustafa, Fatsa Şehitliği'ndeki mezarı başında anıldı.

Ailesi ve sevenlerinin katılımı ile gerçekleşen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Ailesi anma törenine katılan herkese teşekkürlerini iletti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yalvaç, Güncel
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