110 bin kök Hint keneviri ve 19 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin kök Hint keneviri ile 19 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari ve teknik çalışmalar sonucu Genç kırsalında yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin dedektör köpeklerin de katılımıyla belirlenen bölgeye düzenledikleri operasyonda, ormanlık alandaki 4 farklı noktada 110 bin kök Hint keneviri ve 150 metre sulama hortumu içerisine gizlenmiş 19 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadelesini aralıksız sürdürecek.