Bingöl\'de Anne ve Bebek, Kar Tipisinde İş Makinesiyle Eve Götürüldü

20.01.2026 13:19
Karlıova'da kapanan yollar nedeniyle hastaneden taburcu olan anne ve bebeği iş makinesiyle evine ulaştı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, hastaneden taburcu edilen anne ve bebeği, belediyeye ait iş makinesiyle evlerine götürüldü.

İlçede etkisini sürdüren tipi yaşamı olumsuz etkilerken, kapalı yollar nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti. Bazı araçlar mahalle aralarında yolda kaldı. Karlıova Devlet Hastanesi'nde taburcu olan anne ile bebeği de kapalı yol nedeniyle evlerine gidemeyince durum belediyeye bildirildi. Bunun üzerine belediyeye ait iş makinesi anne ve bebeği alarak evlerine götürdü.

Kaynak: DHA

