Bingöl'de bin aileye bayramlık hediyesi - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde hayırsever kadınlar, bin aileye bayramlık dağıttı.

Adana'da faaliyet yürüten Kadının Gücü Derneği Kurucu Başkanı Esra Bünül ve Aynur Çil, bayramda öksüz ve yetim aileleri unutmadı. Bu kapsamda bir çalışma yapan kadınlar, Bingöl'ün Genç ilçesinde dar maddi durumu yetersiz aile ve çocukları tespit etti. Daha sonra ilçede çalışma yapan kadınlar, yaklaşık bin aileye ulaşarak hediyelerini takdim etti. - BİNGÖL