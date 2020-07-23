Bingöl'de bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Bingöl'de bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Bingöl merkeze bağlı Gökdere köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Bingöl merkeze bağlı Gökdere köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarının tespit edildiği merkeze bağlı Gökdere köyünde hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla 9 Temmuz'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı aldığı hatırlatıldı. Söz konusu köyde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla 23 Temmuz'dan itibaren karantina uygulamasının sonlandırıldığı ve köye giriş-çıkışların serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, vatandaşların salgın hastalık konusunda dikkatli olmaları istendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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