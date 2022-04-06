Bingöl'de çamura saplanan inek kurtarıldı - Son Dakika
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Bingöl'de çamura saplanan inek kurtarıldı

06.04.2022 12:27
Bingöl'de çamura saplanan inek kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde otlanan bir inek çamura saplandı. Sahibi ineği çıkaramayınca durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, kepçe ve halat yardımıyla ineği saplandığı çamurdan çıkardı. İnek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Bingöl'de çamura saplanan inek kurtarıldı

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İtfaiye, Bingöl, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de çamura saplanan inek kurtarıldı - Son Dakika


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