Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Çatı Yangını

Bingöl'de Çatı Yangını

2 saat önce

Bingöl'de bir çatı yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Bingöl'de bir çatı yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Abdulgafur E'ye ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıdan dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:37 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa
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