Bingöl'de Hayvanlar İçin Saman Desteği

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle arızalanan tırda bulunan büyükbaş hayvanlara saman desteği sağlandı.

Kars'tan Gaziantep'e seyir halinde olan Muhammed Akar yönetimindeki 36 ABN 195 plakalı tır yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesi Kantarkaya köyü mevkisinde arızalandı.

Akar, Karlıova Belediyesine araçtaki 27 hayvanın açlık ve soğuktan telef olmak üzere olduğunu bildirdi.

Karlıova Belediyesi ile Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'un destekleriyle tırın arızalandığı bölgeye ekipler, saman ulaştırdı.

Büyükbaş hayvanlar, saman verilmesinin ardından başka araca nakledildi.

Akar, "Yolda kaldık. Hayvanlar telef olacaktı. Yardım sayesinde kurtuldular. Saman desteğinde bulunan yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.