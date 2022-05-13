İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi - Son Dakika
Üye Girişi

İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi

13.05.2022 16:43

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde itfaiye erleri buldukları yavru köpeklerin 2 gün boyunca beslenmesini biberonla yaptı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde itfaiye erleri buldukları yavru köpeklerin 2 gün boyunca beslenmesini biberonla yaptı.

Karlıova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çöp konteynerinin yanında kutu içinde buldukları 6 yavru köpeği kuruma getirdi.

Köpeklerin annelerini bulamayan ekipler, iki gün boyunca yavru köpekleri biberonla besledi.

İtfaiye eri Murat Çelik, bir ihbar üzerine gittikleri bölgede çöp konteynerinin yanında kutuda yavru köpekleri gördüklerini belirterek, "Biz de onları kuruma getirdik ve sütle beslenmelerini sağladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi, onlar da gelip yavruları aldı." dedi.

İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi
İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi
İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi
İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi
İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi
İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi
İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi
İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi
İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi

YORUMLAR
500
Çöp konteynerinin yanında buldukları yavru köpekleri biberonla beslediler Çöp konteynerinin yanında buldukları yavru köpekleri biberonla beslediler ÇÖP KONTEYNERİNDE BULDUKLARI 6 YAVRU KÖPEĞİ BİBERONLA BESLEDİLER ÇÖP KONTEYNERİNDE BULDUKLARI 6 YAVRU KÖPEĞİ BİBERONLA BESLEDİLER

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi - Son Dakika


Son Dakika
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 22:47:07. #1.12#
SON DAKİKA: İtfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement