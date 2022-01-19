Üye Girişi
Bingöl'de kar esareti: Araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bingöl'de kar esareti: Araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

19.01.2022 10:17
Bingöl'de kar esareti: Araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar, hayatı durma noktasına getirdi.

Bingöl'de kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar, hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde park halindeki araçlar kara gömülürken, 281 köy yolu da ulaşıma tamamen kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl ve çevresinde kar yağışının etkili olacağını duyurmasının ardından başlayan kar nedeni ile kentte hayat durma noktasına geldi. Dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar, kent merkezinde 50 santimetreyi aşarken, park halinde araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu da ulaşıma kapandı. Eğitim ve öğretime de ara verilen kentte esnaflar iş yerlerinin önünü temizlerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

"3-4 YILDIR BÖYLE KAR YAĞMADI"

Bingöl'de yaklaşık 4 yıldır böyle bir kar yağmadığını belirten vatandaşlardan Remzi Çeliker, "Bingöl'de yoğun bir kar yağışı var. Şu ana kadar 50 santime yakın bir kar yağdı ama belediye ekipleri hem yollarda hem de kaldırımlarda yoğun bir çalışma yapıyor. 3-4 senedir böyle yoğun bir kar yağışı görmedik, bu yağıştan da çok memnunuz. İnşallah biraz daha yağar" dedi.

BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARE EKİPLERİ SAHADA

Etkili olan kar yağışıyla beraber Bingöl Belediyesi ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 100 kürek işçisi, 4 kepçe, 4 greyder ve 1 adet kaldırım süpürme aracıyla çalışma yapan belediye ekipleri, kent merkezindeki çalışmalarına kar yağışına rağmen devam ediyor. Yine kar nedeniyle Valilik İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 281 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Ayrıca yoğun kar yağışının devam ettiği Bingöl'de, Genç- Diyarbakır karayolu da tipi nedeniyle saat 08.35 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Bingöl'de kar esareti: Araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl'de kar esareti: Araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Tragger, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de kar esareti: Araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu? Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?         
15:59
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Kabloyla boğularak öldürülen adamın katili, evine davet ettiği arkadaşı çıktı Kabloyla boğularak öldürülen adamın katili, evine davet ettiği arkadaşı çıktı         
13:58
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:58 Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:32:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de kar esareti: Araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement