Bingöl'de Karla Mücadele Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
Bingöl'de Karla Mücadele Çalışmaları İncelendi

25.01.2026 21:16
Vali Çelik, Genç ilçesindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi ve ekipleri destekledi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesinde 1600 rakımdaki mezra yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu zorlu arazi ve hava şartlarında çalışma yürütüyor.

Vali Çelik, ilçeye bağlı Yayla köyü Hasankaya mezrasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplere simit, tatlı ve çay ikramında bulundu.

Çelik, AA muhabirine, memleketini ve vatanını en çok sevenin görevini en iyi yapan kişi olduğunu söyledi.

Toplumda herkesin farklı alanlarda hizmet sunduğunu belirten Çelik, "Kimisi yol açar, kimisi hayvancılık yapar, kimisi tarımla uğraşır ve üretim yapar. Hepsi memleketine katkı sağlar. Bizler de hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

İlde yürütülen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Çelik, Bingöl'ün yoğun kar alan iller arasında yer aldığını söyledi.

Çelik, "Kar berekettir, yağması bizleri sevindiriyor ancak ulaşımda zaman zaman zorluklara neden oluyor. Sabah itibarıyla 56 köy yolumuz ulaşıma kapalıydı. 68 araç ve 130 personelle karla mücadele çalışmalarını yürütüyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımıza moral ve motivasyon vermek için sahadayız. Dün bir köyümüzde bir vatandaş tarafından karla mücadele personelimize yönelik saldırı gerçekleşti. Bunu şiddetle kınıyorum. Tüm ekiplerimiz sahada ve yolları en kısa sürede açmak için yoğun bir gayret içerisinde. Canla başla görev yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim hepsini kazadan beladan korusun. Kar ve kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Çelik'e Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sinan Sert ve AK Parti Genç İlçe Başkanı Sait Kolak da eşlik etti.

Kaynak: AA

