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Bingöl'de karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Bingöl'de karla mücadele sürüyor

06.02.2022 13:43

- Bingöl'de karla mücadele sürüyor Bingöl'de 20 gün boyunca etkisini sürdüren ve 50 santimetreyi aşan kar, belediye ekiplerince temizlenmeye devam ediyor.

- Bingöl'de karla mücadele sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de 20 gün boyunca etkisini sürdüren ve 50 santimetreyi aşan kar, belediye ekiplerince temizlenmeye devam ediyor.

Bingöl Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. 20 gün boyunca aralıklı bir şekilde yağan ve 50 santimetreyi aşan kar, belediye ekiplerince temizleniyor.

Kepçe ve greyder desteğiyle toplanan kar, kamyonlarla şehir merkezine dışına taşınırken, işçiler de yaya yollarında çalışmalara devam ediyor.

Bingöl'de karla mücadele sürüyor
Bingöl'de karla mücadele sürüyor
Bingöl'de karla mücadele sürüyor

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Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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