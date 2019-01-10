Son Dakika Haberleri: Bingöl'de "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Bingöl'de "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

8 dakika önce

Bingöl'de, bazı alanlar geçici süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Bingöl'de
Bingöl'de, bazı alanlar geçici süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı, bu nedenle asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe ile Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi ve Monçu Komu, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç'in Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Solhan'ın Yenibaşak-Doğuyeli, Yayladere'nin Horivanik ve Tahkim dereleri, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal, Kiğı'nın Çomak Deresi, Karlıova'nın Karacehennem Ormanları ile Yedisu'nun Akımlı Yaylası bölgelerinin 10-24 Ocak 2019 tarihlerinde "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilerek, vatandaşların belirtilen bölgelere girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:05 Kaynak: AA

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