Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)

22.03.2022 22:01
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)

ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİBingöl'de, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli'nin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

Bingöl'de, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli'nin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü önündeki törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, şehit İli'nin eşi Merve İli ve yakınları ile silah arkadaşları katıldı. Törende şehitlerin eşleri, Türk bayrağına sarılı tabutlara kapanıp, gözyaşı döktü. Gülçimen Aygün, "Nereye bıraktın, gittin sen bizi aşkım? Canım, güzel aşkım benim. Canımın içisin, sen benim her şeyimdin aşkım" diyerek ağladı.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın dua etmesinin ardından şehitlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi. Törenin ardından şehit Necati Aygün'ün cenazesi uçakla memleketi Aydın'a, şehit Birol İli'nin cenazesi de kara yoluyla Erzurum'a yola çıkarıldı.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,


Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)
YORUMLAR
500
Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü

Özel Harekat, Mühimmat, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2) - Son Dakika


Son Dakika
21:47 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay askeri ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 22:07:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement