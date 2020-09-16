Bingöl'de, sağlıkçılar 'Kano' ile moral buldu - Son Dakika

Bingöl'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle yoğun ve özveriyle görev yapan 6 aydır izin yapamayan sağlık çalışanları, Murat Nehri'nde kano heyecanı ile moral buldu.

Genç ilçesi Kaymakamı Arif Gül tarafından alınarak İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne teslim edilen 12 adet kano ve 2 adet rafting botu, su sporlarına olan ilgiyi arttırdı.Görevli uzman eğitimciler tarafından, eğitimlerin verildiği ilçede, Murat Nehri'nin azgın sularında Kano ve Rafting heyecanına bu kez sağlık çalışanları da ortak oldu. Kaymakamlığın daveti üzerine Covid-19 pandemisi sürecinde özveriyle görev yapan ve 6 aydır izin yapamayarak sosyal aktivitelerden mahrum kalan sağlık çalışanları, kano sporu ile stres attı. Hastanelerin pandemi bölümünde görev yapan doktorlar, unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek, kano sporunun çok eğlenceli olduğunu aktardı.

Gecesini gündüzüne katan sağlıkçılara bir nebze de olsa moral olması için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Rafting Antrenörü Arif Kaya, "Genç ilçemizde su sporlarına olan ilgi her geçen gün aşırı bir şekilde artıyor. Sırasıyla kamu görevlilerimizi getirip kano sporunu yaptırıyoruz. Bugünde bizim sağlığımız için aylardır mücadele veren sağlık personellerimizi getirdik. Bir nebzede olsa eğlenmelerine ve stres atmalarına vesile olduk. Çokta güzel oldu stres attılar sağlıkçılarımız. Çokta beğendiler ve hemen ikinci kez gelmek ve kanoya binmek için randevularını da oluşturdular. Onlar bizlerin sağlığı için mücadele veriyorlar. Bizde Genç Kaymakamlığı ve İlçe Spor Müdürlüğü olarak her zaman sağlık personelimizin yanında durmaya ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Motivasyona çok ihtiyacımız vardı"

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Topçu, "Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışmaktayım. Korona virüs hastalığından dolayı 6 aydır çok zorlu bir süreç yaşıyoruz. Dışarıya çıkamıyorduk ve sosyalleşemiyorduk. Gerçekten çok bunalmıştık ve bir motivasyona o kadar çok ihtiyacımız vardı ki bu kano sporu etkinliği bize çok iyi geldi. Günümüz gayet iyi geçti ve çok eğlendik" şeklinde konuştu.

Doktorlardan Sevda Çitil ise,"Bingöl Devlet Hastanesi acil servis bölümünde çalışıyorum. Pandemiden dolayı çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bulaş olmaması açısından gerek ailemiz olsun gerekse arkadaşlarımızla görüşme fırsatımız olmuyor. Bingöl'de de çok sosyal aktivite alanımız da yok açıkçası. Genç Kaymakamlığımız bizleri kano etkinliğine davet ettiler. Çok keyifliydi, çok eğlendik ve vakit su gibi geçti. Bayağı memnun kaldık ve herkese de tavsiye ediyorum kano sporunu. Bizi yine davet etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL