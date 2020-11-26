Bingöl'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Bingöl'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

26.11.2020 17:21
Bingöl'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı ve kısa süren kovalamacının ardından durdurulan araçta yapılan aramada 50 TL'lik 40 sahte banknot ve 3 kilo esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı ve kısa süren kovalamacının ardından durdurulan araçta yapılan aramada 50 TL'lik 40 sahte banknot ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında şüphe üzeirne bir araç durdurulmaya çalışıldı. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü araçla kaçmaya başladı. 15 kilometrelik kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada 50 TL'lik 40 sahte banknot ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin yapılan sorgusunda 'uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim, tehdit, hırsızlık, yalan beyanda bulunmak, yalan tanıklık gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bingöl'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Uyuşturucu, Esrar, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika


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