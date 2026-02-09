Bingöl\'de Sigarayı Bırakma Yürüyüşü

Bingöl'de "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Yeşilay Bingöl Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri, Genç Caddesi'ndeki Hacı Hıdır Camisi önünden valilik binası önüne kadar yürüdü.
Yürüyüşte yer alan katılımcılar, taşıdıkları pankartlarla sigaranın zararlarına dikkati çekti.
Etkinlikte, Yeşilay Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca ve vatandaşlar da yer aldı.
