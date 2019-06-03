Bingöl'de silahlı yaralama
42 dakika önce
Bingöl'de 40 yaşındaki bir kadın silahla vurularak yaralandı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:19 Kaynak: İHA
'de 40 yaşındaki bir kadın silahla vurularak yaralandı.
Olay, Adaklı
ilçesine bağlı Kaynakdüzü Köyü Karakoç mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ş. (40),başından vurulmuş şekilde bulundu. Yaralı kadını gören yakınları sağlık ekiplerine haber verirken, midibüsle ambulansa yetiştirdi. Ambulansa alınan yaralı kadın, Bingöl Devlet Hastanesi
'nde kaldırılarak ameliyata alındı.
Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİNGÖL
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