Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kilo 866 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe kırsalında dün 3 adrese operasyon düzenlendi.
Aramalarda 2 kilo 866 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
