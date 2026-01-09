Bingöl-Diyarbakır Yolu TIR Trafiğine Kapandı

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLUNUN BİR KISMI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, sanal medya hesabından kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Diyarbakır kara yolunun bir kısmının TIR trafiğine kapatıldığı duyurdu. Açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır devlet yolunun 0-31 kilometreleri arası kar yağışı ve tipi nedeniyle (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 10.15 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,