Bingöl-Diyarbakır Yolu TIR Trafiğine Kapandı

09.01.2026 12:09
Bingöl Valiliği, kar yağışı nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun TIR trafiğine kapandığını duyurdu.

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLUNUN BİR KISMI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, sanal medya hesabından kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Diyarbakır kara yolunun bir kısmının TIR trafiğine kapatıldığı duyurdu. Açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır devlet yolunun 0-31 kilometreleri arası kar yağışı ve tipi nedeniyle (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 10.15 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

