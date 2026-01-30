Bingöl-Diyarbakır Yolu Tır Trafiğine Kapandı

Bingöl- Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bölgede kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasını kapsayan yol kesiminin, saat 18.25 itibarıyla tır geçişlerine kapatıldığı kaydedildi.