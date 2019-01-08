Son Dakika Haberleri: Bingöl- Elazığ Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Bingöl- Elazığ Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

46 dakika önce

Bingöl- Elazığ yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldıBİNGÖL - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ karayolunda ulaşım sağlanamadığı öğrenilirken, mahsur kalan çok sayıda aracın kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.

Bingöl- Elazığ yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

BİNGÖL - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ karayolunda ulaşım sağlanamadığı öğrenilirken, mahsur kalan çok sayıda aracın kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl'ün Kuruca mevki arasında tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Kar ve tipi nedeniyle bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı. Bunun üzerinde Bignöl'den bölgeye Polis, Jandarma ,AFAD,UMKE ve iş makineleri yönlendirildi.
Mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Valilik"Görüş mesafesi 0 yol trafiğe kapatıldı"
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"Bingöl-Elazığ Yolu görüş mesafesi 0.Yol trafiğe kapatıldı çok sayıda masur kalan araç var.Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde karla mücadele ve yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları, Karayolları, AFAD, İl Özel İdare ve Sağlık ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir"denildi.
Öteyandan Elazığ'da da kar ve tipi etkili oluyor. Elazığ kent merkezi, Keban ve Malatya yollarında da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

AFAD, Bingöl, Kar, Elazığ, Genel
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