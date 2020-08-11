Bingöl İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Bingöl'de, İl Pandemi Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Kolak, Vali Yardımcıları Fatih Kaya ve Murat Kaplay, İl Müftüsü Ahmet Süzen, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, İl Emniyet Müdür Vekili Şenol Toplu ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mesut Kandemir katıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında yapılacak denetimlerin ele alındığı toplantıda, denetimlerin daha etkin yapılması kararlaştırıldı.

Denetimlerde, vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri düğün, nişan, kına, sünnet düğünü, cenaze, taziye gibi yerler ile plajlar, cadde ve sokaklar, park alanlarında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.