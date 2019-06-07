Bingöl katliamından kurtulan asker, 50 çocuğun yüzünü güldürdü
1 saat önce
Bingöl'de 33 askerin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Erkan Omay, Adana'da ailelerinin maddi durumu olmayan 50 çocuğa giyecek yardımında bulundu.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
'de 33 askerin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Erkan Omay, Adana
'da ailelerinin maddi durumu olmayan 50 çocuğa giyecek yardımında bulundu. PKK
'lı teröristlerin elinden sağ olarak kurtulan askerlerden Erkan Omay, olayın 26. yıl dönümünde şehit edilen silah arkadaşları için mevlit okuttu. Şehit edilen arkadaşları için durumu olmayan 50 çocuğa da giyecek yardımında bulundu. Ramazan Bayramı
'nın ikinci gününde Adana'nın Feke
ilçesine giden Omay, Ormancık, Ortaköy
mahalleleri ile Kozan
ilçesi Görbiyes Mahallesi'nde bulunan toplam 50 çocuğa spor ayakkabı, pantolon ve bluz dağıttı. Bayramda giyecek alamayan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. - ADANA
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