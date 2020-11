Bingöl Solhan Spor Başkanı Ziya Sözen sitem etti, destek istedi

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl Solhan Spor'da Başkan Ziya Sözen, "Takım sahipsizlikten ve ekonomik sıkıntılardan dolayı ligden düşerse verilen emeklere yazık olur. Kaybeden sadece takım olmaz, bütün Bingöl olarak kaybetmiş olacağız. Şimdiye kadar takıma beklediğimiz maddi desteği alamadık" dedi.

Bingöl Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen açıklamalarda bulunarak takıma maddi destek istedi. Çok zor ve ekonomik olarak eşit olmayan şartlarda diğer takımlarla mücadele ettiklerini aktaran Kulüp Başkanı Sözen, "Ekonomik olarak çok zor günler geçiriyoruz. Efeler Ligi'nde açık ara en çok taraftarı olan kulüp olmamıza rağmen Covid-19 salgınından dolayı maçlara seyirci alamıyoruz. Maçlara seyirci alamadığımız için çok büyük seyirci desteğinden ve ekonomik destekten mahrum kalıyoruz. Covid-19 salgınından dolayı ekonominin kötü gidişatı herkesi olumsuz etkilediği gibi biz spor kulüplerini derinden etkilemektedir. Kapısını çaldığımız iş insanları, Covid-19'dan dolayı zor durumda olduklarını ve maddi yardım yapamayacaklarını ifade ediyorlar. Maddi durumu iyi olanlar da bu bahanenin arkasına sığınıyorlar. Takımımız, Bingöl'ün tanıtımı açısından son derece önemlidir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hiç bir spor dalında Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar ilimize gelmemiş ve Bingöl takımları ile mücadele etmemişlerdir. Çok zor şartlarda kurulan, verilen çok büyük emekler sayesinde 7 yıl sonunda Efeler Ligi'ne çıkmayı başaran bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi Bingöl'e getiren Bingöl Solhan Spor'a sahip çıkmak, ilini seven, Bingöllülük duygusu taşıyan her Bingöllünün boynunun borcudur. Takımımıza sözde değil özde sahip çıkmak lazım" diye konuştu.

"Takımımız gün geçtikçe iyiye gidiyor"

Açıklamasını sürdüren Sözen, "İlk defa Efeler Ligi'ne çıkıp Fenerbahçe ile baş başa çekişme içinde ezilmeden oynamak, Galatasaray'ı da yenmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne diz çöktürmek kolay şeyler değildir. Ama takımımız bunu gururla yaptı ve bundan sonrada inşallah yapacak. Galatasaray'ı yenmek sadece bir sportif başarı değil, Bingöl'ün tanıtımına yapılan çok büyük katkıdır. Biz bu takıma sahip çıkarsak, oyuncularımızın ve teknik ekibimizin şartlarını iyileştirirsek, maaşlarını zamanında ödersek bu takımın başaramayacağı hiç bir şey yoktur. Takımımız gün geçtikçe iyiye gidiyor. Her konuda hocamıza, teknik kadromuza ve oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Hepsi karakteri düzgün, takımımız için sonuna kadar mücadele eden profesyonel kişilerdir. Yönetim kurulu olarak 24 saatimizi takımımıza ayırıyoruz. Takımın her türlü sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Takımla ilgilenmek, takımı yönetmek, gerçekten çok zor, zahmetli ve stresli bir iştir. Şimdiye kadar emek veren önceki başkanlarımıza ve yönetimlerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten zoru ve imkansızı başararak takımı Efeler Ligi'ne çıkararak adeta bir hayali gerçekleştirmişler. Bu emeklerin boşa gitmemesi için, takımın ligden düşmemesi ve ligde kalıcı olması için maddi durumu iyi olan her Bingöllü hemşehrimizin karınca kararınca takımımıza sahip çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

"Sahipsizlikten düşerse verilen emeklere yazık olur"

Takıma sahip çıkılması durumunda Avrupa kupalarına katılacak potansiyele sahip olduklarına değinen Başka Sözen, "Takım sahipsizlikten ve ekonomik sıkıntılardan dolayı ligden düşerse verilen emeklere yazık olur. Kaybeden sadece takım olmaz, bütün Bingöl olarak kaybetmiş olacağız. Şimdiye kadar takıma beklediğimiz maddi desteği alamadık. Karınca kararınca takımımıza şimdiye kadar destek veren herkese teşekkür ederiz. İmkanları olmasına rağmen verdiği sözleri yerine getirmeyenlerde var. Verdiği sözleri yerine getiremeyen büyüklerimizi de duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu takım Solhan ilçemizden çıkmış olsa da bu takım artık dünyanın her yerinde yaşayan bütün Bingöllülerin takımıdır. Bu kadar Bingöllü bir takıma sahip çıkmaktan aciz ve çaresiz kalmamalıdır. Şartlar ne olursa olsun taraftarımızın gönlünde taht kuran Bingöl Solhan Sporumuzu inşallah ligde kalıcı hale getireceğiz ve inşallah imkanlarımız düzelirse ligi üst sıralarda bitirme gayretinde olacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - BİNGÖL