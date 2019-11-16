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Bingöl ulaştırma ve altyapı bakanı turhan, bingöl'de

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bingöl'deUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapımı süren Bingöl- Sancak karayolunun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bingöl'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapımı süren Bingöl- Sancak karayolunun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak için Bingöl'e geldi. Kenti Erzincan'a bağlayacak yapımı süren Bingöl- Sancak karayolunda incelemede bulunmasının ardından Bakan Turhan, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Valilikte ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Turhan, yapımı süren çalışmaların tamamlanmasıyla Bingöl'de yaşayanların yaşam standardının artacağını söyledi. Bingöl'de bölünmüş yol çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"Bingöl- Diyarbakır kara yolu arasındaki kesimde Bingöl içerisindeki çalışmalarımız tamamlandı. Diyarbakır sınırları içerisindeki çalışmalarımız ise devam ediyor. Bu kara yolunun üst yapısının fiziki standartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalar görünüşteki diğer sektörlerdeki gelişmelere de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bingöl turizm, tarım, sanayi, tekstil, eğitim, sağlık alanında önemli atılımlar yapmış bir ilimiz. Bazı ilçe yollarımızda il yollarımızdaki çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmaları tamamladığımızda inanıyorum. Bingöl'de yaşayan insanlarımızın yaşam standardı yaşam kalitesi daha da artacak Bingöl'e yatırımlar daha da artacak."

Bingöl ulaştırma ve altyapı bakanı turhan, bingöl'de

Mehmet Cahit Turhan, Kadir Ekinci, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:37 Kaynak: DHA
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