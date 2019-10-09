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Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü

47 dakika önce

Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü, System.String[]

Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Bingöl Üniversitesi ile İl Müftülüğü arasında temel Kuran-ı Kerim eğitim ve öğretim programı, hafızlık, tashih-i huruf ve aşere-i takrib kursları ile ilgili işbirliği protokolü hazırlandı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve İl Müftüsü Muharrem Genç arasında hazırlanan protokol imzalandı.


İmzaları atılan protokol BÜ Kıraat İlmi Eğitimi ve Uygulama Merkezi ile müftülük arasında öğrenci yetiştirme amacıyla temel Kur'an-ı Kerim öğretimi programı, hafızlık, tashih-i huruf ve aşere-i takrib kursları düzenleneceği aktarıldı.


Üniversitede kurdukları kıraat merkezi bünyesinde daha önce güzel ve faydalı kurslar verdiklerini anımsatan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak," Yakın zamanda Kıraat Enstitümüzü de kurmuştuk. Bingöl'de çok güçlü olan medrese geleneğini kıraat ilmi ile desteklemek istiyoruz. Bingöl'de güzel Kur'an okunsun, camilerimizde güzel ezan okunsun istiyoruz. Bu kurslarımızda İlahiyat Fakültemizdeki ilgili hocalarımız bu sahada daha faydalı olacaklar. Müftülüğümüz ile birlikte kıraat alanı ile ilgili hem tashih-i huruf hem aşere-takrib hem de kıraat ile ilgili diğer alanlarda işbirliği yapıyoruz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğümüz bu işin birinci dereceden ilgilisi ve paydaşıdır. Bu iki kurumuz ile birlikte üniversitemizde kıraat alanında yetkin insanlar yetiştirmek istiyoruz. İlahiyat fakültemizde bu alanda kendini yetiştirmek ve yetkin hale getirmek isteyen öğrencilerimize de destek olacağız" dedi.


Rektör Çapak'ın geldiği günden itibaren kıraat alanına özel bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizen İl Müftüsü Muharrem Genç ise, "Hassasiyetle üzerinde durdu. Kıraat ilmini yeniden yeşertip Bingöl'de bu damarı oluşturduk. Tashih-i huruf ve aşere-i takrib dahil bütün alanlarda temel oluşturmaya çalışacağız. Hem üniversitemizdeki hem de müftülüğümüzde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah emeği geçenlerden razı olsun"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
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