Son Dakika Haberleri: Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi
Son Dakika Güncel Haber

Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin ikisinin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl- Yedisu ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER MAVİ VE GRİ KATEGORİDE

Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.

Ayrıca dün Van'da biri gri kategoride yer alan 2 teröristin Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi
Yedisu, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi Polis, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirdi Fenerbahçe'de Benteke harekatı! 'Bugs Bunny' bahis operasyonunda 21 tutuklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:14:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]