Çıraklıktan Almanya'ya mobilya ihracatına uzanan başarı öyküsü - Son Dakika

Bingöl'de yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Şirin Başaran, küçük bir atölyede başladıkları mobilya üretimini yıllar içerisinde artırarak geçen yıl Almanya'ya ihracat yaptı.

Mesleğe 30 yıl önce çırak olarak başlayan Başaran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul'daki bazı mobilya firmalarında yıllarca yöneticilik yaptıktan sonra 2011'de memleketi Bingöl'e dönen Başaran, Sanayi Sitesi'nde kardeşleri Ali Rıza ve Faruk Başaran ile açtığı 72 metrekarelik iş yerinde sadece 1 daire testere makinesiyle mobilya imalatı yapmaya başladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından 2012'de aldığı 24 bin lira hibeyle yeni bir makine daha alan Başaran, 2013'te Fırat Kalkınma Ajansından Mali Gelişme Destek Programı kapsamında aldıkları 248 bin lira hibe ve 752 bin liralık sermaye ile üretime 250 metrekarelik yeni iş yerinde devam etti.

Bir süre sonra yurt içindeki birçok kente mobilya göndermeye başlayan, en iyi ürünü ortaya koyma adına sürekli gelişim gösteren firma, 2018'de Bingöl İş Geliştirme Merkezinde bin metrekarelik fabrika açarak 32 kişiye istihdam sağladı.

Firma, geçen yıl Almanya'ya mutfak dolabı, vestiyer, yüklük, gardırop gibi birçok ürün gönderdi.

"Hedefimiz Hamburg şehrinde de yeni bir showroom kurmak"

Mehmet Şirin Başaran, AA muhabirine, yıllardır edindiği tecrübeler ışığında kardeşleriyle Bingöl'de yatırım yaptıklarını, sürekli kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bingöl piyasası dışına çıkarak firmalarını büyüttüklerini belirten Başaran, şöyle konuştu:

"Batıya doğru açılmaya başladık. Geçen yıl Almanya'ya ihracat yapmaya başladık, mutfak dolabı, vestiyer, yüklük, gardırop gibi ürünler gönderdik. 2020 yılının sonlarına doğru da Berlin'de 500 metrekarelik bir showroom kurduk. Salgına rağmen aylık ortalama 1 tır malzeme gönderiyoruz. Salgının sona ermesiyle eminim bu sayı çok daha katlanıp gidebilir ve daha iyi yerlere geleceğiz. Hedefimiz Almanya'nın Hamburg şehrinde de yeni bir showroom kurmak var. Onun çalışmaları içerisindeyiz."

Uluslararası arenada işlerini daha da büyütmek istediklerini anlatan Başaran, şu an çevreci bir tesiste faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Başaran, "Şu an 1 milyon avro üstü bir ihracat potansiyelimiz var. Bundan sonra sevkiyatımız daha da artarsa bu yıl sonu 1,5 milyon avro olabilir." dedi.