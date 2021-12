Binlerce kilometre uzaktan eğitim için Eskişehir'e geldiler - Son Dakika

Binlerce kilometre uzaktan eğitim için Eskişehir'e geldiler

Erasmuslu öğrenciler Türkiye'de çok mutlu

Ukraynalı Kyrylo Perederii:

"Ukrayna'dan mimarı açıdan binaları, insanları ve hatta bitkileri çok farklı"

ESKİŞEHİR - Uluslararası öğrenci değişim programı ile eğitim görmek için Eskişehir'e gelen yabancı öğrenciler, hem Türkiye'ye olan sevgilerini hem de günlük ev yaşamlarını anlattılar.

Anadolu Üniversitesi, her yıl binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. İspanya, Ukrayna, Fransa, Kosova ve Kazakistan gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler, eğitim faaliyetlerinin yanında hem Eskişehir'in kültürünü yaşama hem de Türkiye'yi tanıma fırsatı buluyor. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus) değişim programı ile yaklaşık 2 aydır Türkiye'de bulunan Ukraynalı Kyrylo Perederii, Kosovalı Arberesha Uka, İspanyalı Andrea Costa, Litvanyalı Gytis Lendraitis, Kazakistanlı Khamida Mukhitkyzy ve Lyailya Zhabagina Anadolu Üniversitesi'nde okumaktan ve Eskişehir'de yaşamaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli aktivitelerle Türkçe öğrenmeye çalıştıklarını belirten gençler, eğitim olanaklarının da öğrenciler için güzel olduğunu vurguladılar.

"Buraya gelen insanlar bayrağını da getiriyor"

Evlerini ziyarete gelen yabancı öğrencilerin evin duvarına kendi bayraklarını astığını söyleyen Ukraynalı Kyrylo Perederii, "Eskişehir'i çok sevdim. Şehir gerçekten mükemmel. Ben ilk geldiğim zaman inanamadım. Ukrayna'dan mimarı açıdan binaları, insanları ve hatta bitkileri çok farklı. Bu yüzden her şey çok yabancı geldi. İnsanların Türkçe konuşması bana çok garip geldi. Bence Eskişehir İstanbul'dan daha rahat, az kalabalık ve ulaşım kolay bir şehir. Buraya hem Türk hem de yabancı arkadaşlarımız geliyor. Buraya gelen insanlar bayrağını da getiriyor, duvarlara asıyoruz. Bizim evimiz yabancılara açık. Biz çok misafirperveriz" dedi.

"Yabancı öğrenci arkadaşlarımızla tanıştık, onlarla vakit geçiriyoruz"

Anadolu Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü okuyan Kosovalı Arberesha Uka, "Eskişehir çok iyi, ben burayı çok sevdim. Öğrencilerle dolu bir şehir olduğu için bence çok iyi. Fiyatlar bence çok pahalı değil, bizim için iyi aslında. Okuyoruz, ders çalışıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Yabancı öğrenci arkadaşlarımızla tanıştık, onlarla vakit geçiriyoruz. Farklı kültürlerle tanışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Anadolu Üniversitesi'nde çok iyi eğitim veriyorlar, bu yüzden çok beğendim"

Üniversitede farklı öğrenci topluluklarına üye olarak yeni kişilerle tanıştığını dile getiren Kazakistanlı Khamida Mukhitkyzy, şunları söyledi:

"Eskişehir'i çok sevdim. Benim için çok uygun bir şehir. Burada çok fazla öğrenci var ve ben de birçok arkadaş buldum. Anadolu Üniversitesi'nde çok iyi eğitim veriyorlar, bu yüzden çok beğendim. Öğretmenler de çok iyi. Türkçe biraz zor ama halledebiliyorum. Üniversitede dans ve uluslararası öğrenci topluluğuna üye oldum. Arkadaşlarımla birlikte orada buluşuyoruz."