Son Dakika Haberleri: Binmeye Çalıştığı Traktörün Altında Ezildi

Binmeye Çalıştığı Traktörün Altında Ezildi

38 dakika önce

Şanlıurfa'da sürücünün hareket halindeyken binmeye çalıştığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybettiği anlar, arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Binmeye Çalıştığı Traktörün Altında Ezildi, System.String[]
Şanlıurfa'da sürücünün hareket halindeyken binmeye çalıştığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybettiği anlar, arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Ulucanlar kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle tarla süren Hüseyin Alkan (19), seyir halindeki traktörden inerek sürücü koltuğunu boş bıraktı. Bir süre arka tarafa geçerek traktörün kendi başına ilerlemesini izleyen Alkan, daha sonra tekrar koltuğa oturmaya çalışırken tekerleğin altında kalarak ezildi. O anlar ise Alkan'ın arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Alkan'ı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen arkadaşı durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Alkan'ı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Eyyübiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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