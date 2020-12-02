BioNTech, aşıyla ilgili AB ve ABD kararını aralık ortasında bekliyor - Son Dakika

BioNTech, aşıyla ilgili AB ve ABD kararını aralık ortasında bekliyor

02.12.2020 17:13
BioNTech, aşıyla ilgili AB ve ABD kararını aralık ortasında bekliyor, System.String[]

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla ilgili ABD ve Avrupa Birliği (AB) ilaç kurumlarının kararlarını aralık ayı ortasında beklediğini duyurdu.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla ilgili ABD ve Avrupa Birliği (AB) ilaç kurumlarının kararlarını aralık ayı ortasında beklediğini duyurdu.

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci ve şirketin CFO'su Sean Marett, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşı ile ilgili Mainz'de basın toplantısı düzenledi.

İngiltere düzenleyici kurumundan onayı almalarının ardından aşıları yollamaya başladıklarını belirten Türeci, "Aşımızla ilgili ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nde (FDA) acil kullanım onayı için başvurumuz bulunuyor. FDA kararını aralık ortasında bekliyoruz. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) şartlı pazar onayı başvurumuz hakkındaki kararını da aynı zaman diliminde bekliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin de aşılarının bütün yaşlarda, cinsiyetlerde ve etnik kökenlerde aynı etkiyi gösterdiğine işaret ederek, "2021 yılında 1,3 milyar dozdan fazla aşı üretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

BioNTech CFO'su Sean Marett ise "Pfizer ile birlikte 2020 ve 2021 yıllarında toplam 570 milyon dozluk taahhüde imza attık. Buna ilave olarak da 600 milyon doz opsiyonlu olarak rezerv edildi." ifadelerini kullandı.

Pek çok ülke ile müzakerelerin sürdüğünü bildiren Marett, halihazırda 10 ülke ile tedarik anlaşmaları bulunduğunu anımsattı.

Virüse karşı yüzde 95 etkili

Pfizer ve BioNTech, 18 Kasım'da 3'üncü aşama klinik denemelerini tamamladıklarını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

Şirketler, aşı adayının acil kullanımına izin verilmesi için FDA ile EMA'ya başvurularda bulunmuştu.

Çok sayıda ülke ön anlaşmalar yaptı

Şirketler, aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşmalar yaptı.

ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde 100 milyon doz aşı satın almak için 1,95 milyar dolar taahhüt ederken, AB Komisyonu aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 40 milyon doz, Kanada 20 milyon doz, Japonya ise 120 milyon doz satın almak üzere ön sözleşme imzalamıştı.

Türkiye, 25 milyon doz almayı planlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da, Türkiye'nin, aşı adayından 1 milyonu aralıkta olmak üzere kış aylarında 25 milyon doz satın almak üzere görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Uğur Şahin, Pfizer, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BioNTech, aşıyla ilgili AB ve ABD kararını aralık ortasında bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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