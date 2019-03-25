Son Dakika Haberleri: Bir Annenin İnanılmaz Fedakarlığı

Bir Annenin İnanılmaz Fedakarlığı

25 dakika önce

Samsun'da yaşayan 66 yaşındaki Şahsenem Arslan, engelli 3 çocuğu ve diyaliz hastası engelli eşine 35 yıldır bakıyor.

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Samsun'da yaşayan 66 yaşındaki Şahsenem Arslan, engelli 3 çocuğu ve diyaliz hastası engelli eşine 35 yıldır bakıyor.

Şahsenem ve Yaşar Arslan, 1969 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları dünyaya geldi. Biri hafif engelli olan çocukların 4'ü sağlıklı olarak dünyaya geldi ancak 3'ü geçirdiği kas hastalığı sonucu yatalak oldu. 4'ü engelli 5 çocuk annesi 65 yaşındaki Şahsenem Arslan, bir de diyaliz hastası, şeker hastalığından dolayı bir ayağı kesilen 69 yaşındaki eşi Yaşar Arslan'a da bakmasıyla inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor.

Sahsenem Arslan; 45 yaşındaki Turan Arslan, 43 yaşındaki Nuran Arslan, 37 yaşındaki Nurhan Arslan isimli çocuklarına bakarken en büyük yardımcısı, 35 yaşındaki en küçük çocuğu Kıymet Arslan. Kendini kardeşlerine adayan Kıymet Arslan, kardeşleri için evlenmeyi dahi düşünmedi. Kardeşlerinin kendine ihtiyacı olduğunu belirten Kıymet Arslan, ömrünün sonuna kadar kardeşlerine ve babasına bakmak istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'na davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan ve televizyondan sürekli Cumhurbaşkanını takip eden engelli kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine çay içmeye davet etti. 43 yaşındaki Nuran Arslan, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Ona selam söylüyorum. Çaya davet ediyorum. Milletvekillerimizi de davet ediyorum. Gece-gündüz ne zaman olursa olsun fark etmez gelsin" dedi.

"Hiç bıkmadım yorulmadım"

Şahsenem Arslan, "Çocuklarım 35 yıldır yatakta. Yiyemediler yedirdim. Giyemediler giydirdim. Dönemediler döndürdüm. Allah'ım beni bir dakika çocuklarımdan sonraya koymasın. Çocuklarım benim için çok kıymetli. Hiç beni üzmediler. Rahatsızlık vermediler. Bakımları zor ama bana zor gelmedi. Hiç bıkmadım yorulmadım. Çok tatlılar. Dünyadan hiçbir şeyden hevesliklerini alamadılar. Allah'ın takdiri böyleymiş. Çocuklar Cumhurbaşkanını çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. O başımıza gelene kadar çok çile çektim. Bizi çileden kurtaran o. Allah ondan razı olsun. Cumhurbaşkanımız Samsun'a geldiğinde heyecandan yemek yemediler. Televizyondan mitingini izlediler. Cumhurbaşkanımız üzülünce onlar da üzülüyor" diye konuştu.

Eşinin çok iyi bir insan olduğunu belirten Yaşar Arslan, "Eşimin fedakarlığı kelimelerle anlatılmaz. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Onu bir ağabey, baba gibi görüyorlar

Kıymet Arslan, "Annem dünyanın en iyi annesi. Babam dünyanın en iyi babası. Kardeşlerime de bakıyorum. Onlara da. Çok mutluyuz. Kardeşlerim Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor. Hiç kaçırmıyorlar. Mitinglerini sonuna kadar izliyorlar. Onu bir ağabey, baba gibi görüyorlar. Evden biri gibi bizim için. Yatıyorlar Tayyip Erdoğan kalkıyorlar Tayyip Erdoğan" açıklamalarında bulundu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Şahsenem, Yaşam
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