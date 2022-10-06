Apple Watch bir kez daha patladı! - Son Dakika
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Apple Watch bir kez daha patladı!

06.10.2022 20:22
Apple Watch bir kez daha patladı!

Bir Apple Watch Series 7 kullanıcısı, cihazının aşırı ısınıp dumanlar çıkarmaya başladıktan sonra patladığını iddia etti.

Apple, birçok teknoloji ile öne çıkarken, akıllı saat serisi de bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Watch Series 8 modelini tanıtan Apple, yeni bir iddia ile karşı karşıya. Buna göre, bir kullanıcı sahibi olduğu Apple Watch 7'nin aşırı ısınarak patladığını iddia etti.

Apple Watch 7 neden patladı?

Bir Apple Watch Series 7 kullanıcısı, cihazının aşırı ısınıp dumanlar çıkarmaya başladıktan sonra patladığını iddia etti. Bu durum Apple ile paylaşılırken, şirketin akıllı saatin patlama nedeni ile ilgili araştırma yapacağı belirtiliyor. Diğer yandan Apple'ın bu süreçte akıllı saat kullanıcısını sessiz kalmasını istediği ifade edildi.

Apple Watch Ultra kutu açılışı!

9to5Mac'e açıklama yapan Apple kullanıcısı ise akıllı saatinin normalden çok daha fazla ısındığını belirtti. Sonrasında ise bir gün saatinin arka bölümünün çatladığını aktaran kullanıcı, akıllı saatin sıcaklık nedeniyle kapanması gerektiğine dair bir uyarı verdiğini söylüyor. Watch 7 kullanıcısı bu süreçte oda sıcaklığının ise yaklaşık 21 derece olduğunun altını çiziyor.

Bu durumun ardından Apple ile iletişime geçen akıllı saat kullanıcısı, istediği ilgi ile karşılaşmadığını ifade etti. Bu arama sırasında herhangi bir çözüm ya da tavsiye almadığını belirten kullanıcı, telefondaki kişinin sadece şirketten haber alana kadar saate dokunmaması talimatı verdiğini ifade etti.

Ancak diğer gün durum daha da kötü bir hal aldı. Sabah uyandığında akıllı saatinin dokunulmayacak şekilde sıcak olduğunu belirten kullanıcı, ekranın ise sıcaktan paramparça olduğunu iddia etti. Kullanıcı, saatin fotoğrafını çekmek için eline aldığında ise saatten 'çıtırtı' seslerinin geldiğini, sonrasında ise saati pencereden dışarı atarken 'patladığını' belirtiyor.

  • Apple Watch bir kez daha patladı!
  • Apple Watch bir kez daha patladı!

Apple imzalı akıllı saatin, kullanıcının koltuğunda yanık izleri bıraktığı belirlenirken, kullanıcı tekrar Apple ile iletişime geçtiğini belirtti. Apple tarafından bu olayın öncelikli olarak inceleceği aktarılırken, Apple Watch 7'nin detaylı incelenmesi için ise laboratuvara götürüldüğü belirtiliyor.

Saatin neden patladığı araştırılmaya devam ederken daha önce de çeşitli zamanlarda Apple Watch akıllı saatlerin patlayabildiğine dair çeşitli haberler ortaya çıkmıştı. Peki sizce Apple Watch 7 neden patladı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Apple Watch, Apple, Saat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple Watch bir kez daha patladı! - Son Dakika

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