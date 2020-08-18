Bir araştırma şirketinin anketinde en başarılı belediye başkanı Beşikçi seçildi - Son Dakika

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bir araştırma şirketinin 23 bin 200 katılımcı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapmış olduğu en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları araştırmasında yüzde 56,5 başarı oranıyla 2. sırada yer aldı.

Türkiye de yapmış olduğu anket çalışmaları ile adından söz ettiren bir araştırma şirketi, 30 Büyükşehir'de 23 bin 200 katılımcı ile en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanlarını yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI) yöntemi ile belirledi. Nüfusu 10 binin altındaki ilçelerin dahil edilmediği araştırma çalışmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mardin Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı bölgenin en iyi ilçe Belediye Başkanı olarak seçildi.

Araştırma şirketinin yapmış olduğu anket çalışmaları hakkında açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, bölge insanına yönelik her türlü hizmeti hükümetin destekleri ile sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Yenişehir ilçesinde göreve başladığı ilk altı aylık süreç içerisinde 83 milyon lira yatırım başlattıklarını belirten Kaymakam Beşikçi, "Yapmış olduğumuz bu yatırımlar ile ilçemizde bulunan 210 bin vatandaşımıza daha yakın olmayı hedeflemiştik. Yapılan bu araştırma çalışması da bu hedefimize doğru adımlarla ilerlediğimizi göstermektedir. Devletimizin Belediyelerimize aktardığı kaynakları artık vatandaşlarımıza hizmet olarak gitmektedir. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize ve bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm Yenişehirli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR