Son Dakika Haberleri: Bir Ayda 193 Şahıs Hakkında Uyuşturucudan İşlem Yapıldı

Bir Ayda 193 Şahıs Hakkında Uyuşturucudan İşlem Yapıldı

1 saat önce

15 Aralık 2018-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 193 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve " Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Bir Ayda 193 Şahıs Hakkında Uyuşturucudan İşlem Yapıldı, System.String[]
15 Aralık 2018-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 193 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve " Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve " Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından 120 olayda 193 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 4'ü adli kontrol neticesi serbest kalmış, 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

"Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 19 şahıs yakalandı Yakalanan şahıslardan 8'i ifadelerinden sonra mahkemece salıverildi, 11'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 92,75 gram kubar esrar, 46.306,55 gram toz esrar 27,97 gram eroin, 414,08 gram metamfetamin, 17,35 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ve 43909 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ile 450 adet kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Eser Yenerler, Suç Duyurusunda Bulundu

Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:21:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Ayda 193 Şahıs Hakkında Uyuşturucudan İşlem Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]