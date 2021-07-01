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Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor - Son Dakika

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor

01.07.2021 15:54
Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor, System.String[]

DEDELERİİN CENAZE TÖRENİNDEN SONRA İLK KEZİngiliz kraliyet ailesinin "küskün kardeşleri" Prens William ile Prens Harry, dedeleri Prens Philip'in cenaze töreninden sonra ilk kez bir araya geliyor.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
DEDELERİİN CENAZE TÖRENİNDEN SONRA İLK KEZ

İngiliz kraliyet ailesinin "küskün kardeşleri" Prens William ile Prens Harry, dedeleri Prens Philip'in cenaze töreninden sonra ilk kez bir araya geliyor. İki kardeş, 1 Temmuz 1961 doğumlu anneleri Prenses Diana 60'ıncı yaşı onuruna yapılan heykelin açılışında, 17 Nisan'da dedelerini son yolculuğuna uğurladıktan sonra ilk kez yan yana gelmiş olacak. Yani artık hayattı olmayan anneleri Prenses Diana, onları aralarındaki bütün küskünlüğe rağmen yeniden bir adaya getiriyor.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
KENSINGTON SARAYI'NIN BAHÇESİNDE

30 Ağustos 1997'de yanında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayata veda eden Diana anısına, Kensington Sarayı'nın en sevdiği bahçesine yerleştirilecek olan heykelin açılışına kraliyet ailesinden katılım ise beklendiği kadar geniş olmayacak. Heykeltıraş Ian Rank Broadley ve bahçe tasarımcısı Pip Morrison davetliler arasında. Ancak, tören için ABD'den gelen Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile Prens William'ın eşi Kate Middleton törene katılmayacak.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
DIANA SPENCER'IN AİLESİYLE BİRLİKTE Yapılan açıklamaya göre iki prens, William ve Harry, Prenses Diana anısına yapılan heykelin açılışına sadece annelerinin akrabalarıyla yani Spencer ailesiyle birlikte katılacak. Törende heykeltıraş Ian Rank Broadley ve bahçe tasarımcısı Pip Morrison da hazır bulunacak. Aslında ilk plana göre bu törene 100 kişi katılacaktı. Fakat, koronavirüs pandemisinin henüz tam olarak sona ermemiş olması nedeniyle konuk listesi de daraltıldı.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor

MEGHAN LONDRA'YA GİTMEDİ Törene kısa bir süre önce ikinci bebeği Lilibet Diana'yı dünyaya getiren Meghan Markle'ın katılmayacağı neredeyse kesindi. Bir süre önce kocasını yalnız bırakmamak için törene katılma kararı aldığı iddiaları ortaya atılsa da Markle'ın törende olmayacağı kesinleşti. Prens Harry, dün yalnız başına Londra'ya gitti. Kurallar gereği karantinada kalmak için de Frogmore Cottage'a geçti.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor

WILLIAM'IN DA YALNIZ KATILMASI BEKLENİYOR

Fakat beklenti, törene Cambridge Düşesi Catherine, yani Kate Middleton'ın katılması yönündeydi. Hatta açılışa Cambridge çiftinin üç çocuğunun katılacağı söylentileri de dolaşıyordu. Fakat son açıklama bu konudaki bütün beklentileri boşa çıkardı.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
2018 YILINA KADAR İŞLER YOLUNDAYDI

Prens Harry ile Prens William, aralarına Meghan Markle'ın katılmasına kadar gayet iyi geçiniyorlardı. En azından dışarıdan bakıldığında görüntü böyleydi. Fakat William'ın, kardeşini Meghan Markle ile evlenme konusunda "acele etme" diye uyarmasının ardından tırmanan gerilim iki kardeşin yollarını kesin olarak ayırmasına kadar uzandı.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
ÖNCE SOSYAL MEDYA HESAPLARI SONRA ÜLKELER AYRILDI

Önce sosyal medya hesaplarını, sonra görev yaptıkları vakıfları ayıran William ile Harry, sonunda başka ülkelerde yaşamaya başladı. Harry, eşi Meghan ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşti. Kısa bir süre önce de çiftin ikinci bebeği Lilibet Diana dünyaya geldi. Harry ile Meghan'ın, Oprah Winfrey röportajında Mountbatten Windsor ailesine yönelttiği 'ırkçılık' başta olmak üzere çok sayıda suçlama da bu gerilimi iyice tepe noktasına çıkardı. Oysa bugünlere gelinene kadar iki kardeş yıllarca birbirlerinin en yakını olarak biliniyordu. Özellikle de anneleri Diana'nın ölümünden sonra birbirlerine her konuda destek oluyorlardı.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
BİRBİRLERİNE DESTEK OLDULAR

Anneleri Prenses Diana, henüz 36 yaşında hayata veda ettiğinde William 15, Harry de 12 yaşındaydı. Diana Spencer'in cenaze töreninde, kortejde yan yana ve acılarını dışarıya yansıtmadan yürüyen iki kardeş o andan sonra da birkaç yıl öncesine kadar birbirlerinin yoldaşı oldu. Harry, annelerini kaybettikten sonra yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde en büyük destekçisinin William olduğunu anlatmıştı yıllar önce. Prens Harry, 2017 yılında verdiği bir röportajda ağabeyi hakkında "Ağabeyim, Tanrı onu korusun, bana çok büyük destek oldu" diyerek o dönemi anlatmıştı.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor

DAHA SIKI BAĞLANMIŞLARDI

Bu röportajın yayınlanmasından bir yıl sonra da Prens William, annelerini erken yaşta kaybetmenin kardeşiyle kendisini birbirlerine yakınlaştırdığını anlatmıştı. William, bu acının bir bağ olduğunu ve birlikte üstesinden geldikleri zorlukların Harry ile kendisinin birbirlerine daha sıkı bağlanmasına yol açtığını dile getirmişti.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
YAKINLIKLARI GİDEREK AZALDI

Ondan sonra da William ile Harry, hayat yolculuğunda birbirlerine hep yakın oldular. En mutlu günlerinde, yani sevdikleri kadınlarla evlenirken birbirlerinin sağdıcı oldular. Fakat Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra iki kardeşin yolları ayrılmaya başladı. Önce ortak kullandıkları sosyal medya hesapları ardından da evleri, hatta ülkeleri.  Prens Harry, bu ayrılık sürecinde verdiği bir röportajda "Daha önce de söylediğim gibi, William'ı seviyorum. Bir cehenemin içinden beraber geçtik, bir deneyimi paylaştık. Ama şimdi farklı yollardayız" diye konuştu.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
'KARIMIN KADERİ DE ANNEMİNKİ GİBİ OLSUN İSTEMEDİM'

Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmaya hazırlandığı dönemde annesi Prenses Diana'nın basının zorbalığına maruz kaldığını ve bu yüzden hayatını yitirdiğini anlatmıştı. Hatta "Karımın kaderinin de benzer olmasını istemiyorum" diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getirmişti.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
'BASIN ANNEMİZİN HAYATINI MAHVETTİ'

Daily Mirror gazetesinin "BBC'nin yalanları annemizin hayatını mahvetti" manşetiyle verdiği haberde, Prens William ve Prens Harry'nin, açıklamalarıyla "BBC'yi parçaladığı" belirtildi. Daily Express, "William kızgın, BBC'nin yalanları annemin hayatını mahvetti" manşeti altında röportajın "düzenbazlıkla" alındığına işaret etti.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
'PARANOYASINI ARTIRDI' Sun gazetesi, konuyu William'ın ifadelerine atıfta bulunarak "BBC, annemi, ailemiz ve Britanya'yı yüzüstü bıraktı" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Times gazetesi, manşetinde William'ın "BBC'nin annemin paranoyasını artırdı" ifadesine yer vererek BBC'nin, Kraliyet ailesi üyelerine özür mektubu gönderdiğini yazdı.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor

'ZEHİRLİ KÜLTÜR'

Guardian gazetesi de "Düzenbaz ve zarar verici: Kızgın William BBC'ye saldırdı" manşetiyle verdiği haberde, William'ın BBC'yi payladığını kaydedildi. Daily Mail ise "William: BBC'nin yalanları, annemin hayatını mahvetti" manşetiyle çıktı. Prens Harry'nin de "zehirli kültürün annesinin ölümüne yol açtığını" söylediği belirtilen ilk sayfada, BBC için "utanç günü" olduğu kaydedildi.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
SAHTECİLİK YAPILDI İDDİASI

BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturmada kurum suçlu bulunmuştu. Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a göstermişti.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
PRENSLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örtmüştü. Prenses Diana'nın oğlu Prens William, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Bashir'in röportajı elde etmek için yaptığı "düzenbazlığın" annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtmişti.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
RÖPORTAJ İLİŞKİLİ KÖTÜLEŞTİRDİ İDDİASI

"Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti" diyen William, BBC'nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin annesinin son yıllarında yaşadığı "korku, paranoya ve izolasyona" önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bilmesinin, tarif edilemez bir üzüntü verdiğini vurgulamıştı. William, "Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda zor sorular sormak yerine gözünü başka yöne çeviren BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı" ifadesini kullanmıştı.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor

'ANNEMİZ ÜSTÜN BİR KADINDI'

Prens Harry ise yaptığı açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı" değerlendirmesini yapmıştı. Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil" dedi.

Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor
PARİS'TE HAYATA VEDA ETTİ Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişki yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti. Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor

Prens William, Prens Philip, Prens Harry, Cenaze, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir cehennemin içinden birlikte geçmişlerdi: Anneleri onları yine bir araya getiriyor - Son Dakika Magazin


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