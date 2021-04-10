Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki - Son Dakika

Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki

10.04.2021 11:42
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki, System.String[]

İSTANBUL Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (İÜDK) öğrencileri, Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınması kararını protesto etti.

- İSTANBUL Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (İÜDK) öğrencileri, Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınması kararını protesto etti. Bina önünde toplanan öğrenciler, "Konservatuvar yerinde güzel" diyerek basın açıklaması yaptı.

İÜDK Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınma kararının alınmasına öğrenciler tepki gösterdi. İtalyan mimar Umberto Ferrari'nin 1927'de hal binası olarak inşa ettiği ve Haldun Taner Sahnesi'ne de ev sahipliği yapan bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait. İBB tarafından restore edilecek 286 koltuklu tiyatro, çalışmalardan sonra 543 koltuk kapasitesine sahip olacak. Ancak 1986'dan bu yana sayısız öğrencinin yetiştiği İÜDK, artık bu binada yer almayacak. İÜDK öğrencileri ise eğitimlerine Göztepe'de değil, İBB tarafından restore edilecek hal binasında devam etmek istiyor. Okullarının taşınacağını yayın kuruluşlarından öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, taleplerini dile getirmek için ise İBB ile iletişime geçmeye çalıştıkları ancak bir cevap alamadıkları için tepkili. Seslerini duyurmak adına okul binası önünde toplanan bir grup öğrenci, basın açıklaması yaptı. Durumu sanatları ile protesto etmek isteyen öğrenciler, açıklamadan önce keman çalarak, şarkı söyledi.

"ALINAN KARAR ÜZERİNE BİR BİLGİ VE YAPILAN İTİRAZLARA BİR CEVAP ALAMADIK"

"Öncelikle size sanatımızla, amiyane tabir olacak ama bir şov yapmak istiyoruz. Seslerimizle, söylediğimiz şarkılarla ve danslarımızla... Akabinde de basın açıklamamızı yapacağız" diyen öğrenciler, bir süre keman çalarak şarkı söyledikten sonra basın açıklaması yaptı. Öğrenciler İnsiyatifi temsilcisi ve Bale Anasanat Dalı son sınıf öğrencisi Ekin Deniz Akarslan, grup adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Okulumuzun taşınma haberini internet üzerinden öğrenmenin üzüntüsü ve kızgınlığı içerisinde belediyeye ulaşabileceğimize inandığımız her türlü kanaldan iletişime geçmeye ve kararın netliği ve durumu hakkında bilgi almaya çalıştık. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesine onlarca mail, beyaz masaya şikayet formları ve belediye binasına gidip görüşme gerçekleştirmeye çalıştık. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne de Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim kanallarından, alınan karar üzerine bir bilgi ve yapılan itirazlara bir cevap alamadık. Restorasyon sonrasında gideceğimiz söylenen Göztepe'deki yerleşkenin kesinlikle bir sanat eğitiminin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayacak halde olduğu inisiyatifteki arkadaşlarımız tarafından, bizzat Göztepe'ye gidilerek görülmüştür. Alınamayan cevaplara karşılık olarak başlattığımız kamuoyu çalışmalarında bizimle olduğunu gördüğümüz sanatçılara ve öğrenci dayanışmalarına teşekkür ederken, kamuoyuna henüz bir açıklamada bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına şu soruyu soruyoruz: Neden düzenlenen yarışmada seçildiği gibi  hal binasının restorasyonunda korunacak olan konservatuvarımızı, 2016 yılında onaylanmış başka bir projeye dönerek kapsam dışına alıyor ve bizi okulumuzdan  ediyorsunuz? ve bu süreci şeffaflıkla neden okulun tüm bileşenleri ile paylaşmıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

"BİZ İSTİYORUZ Kİ; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YERİNDE KALSIN"Akarslan, şöyle devam etti:  "Sanata ve sanatçıya bilhassa gençliğe değer verdiğini her fırsatta dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme talebimizin olumlu sonuç alacağından ve karşılıklı görüştüğümüzde bu konu hakkında anlaşabileceğimize olan inancımızdan dolayı, sürecin başından sonuna tavrımızı her zaman anlaşmaya ve anlamaya açık tuttuk. Ama ne yazık ki, bu süreç boyunca hiçbir görüşme talebimize olumlu bir dönüş alamadık, muhataplarımıza ulaşamadık. ve okulumuzun hakkında alınan kararların hiçbirinde okulun öznesi olan öğrencilere fikrini belirtme imkanı sunulmamış, görüşlerimiz alınmamıştır. O yüzden başta belirttiğimiz gibi bugün burada haklı taleplerimizi ve isteklerimizi seslenmek için toplandık. Biz istiyoruz ki, Kadıköy Rıhtımın simgesi haline gelmiş binamızda, eksiklerimiz giderilerek ve ihtiyaçlarımız gözetilerek yapılacak restorasyon sonrasında burada, olması gereken yerde olalım. Biz istiyoruz ki, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yerinde kalsın."  "SADECE BİR EĞİTİM YERLEŞKESİ DEĞİL, BURASI BİR TARİH"İÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nde son sınıfta olduğunu ifade eden bir öğrenci ise, "İBB İletişim platformlarına ulaşmaya çalıştığımızda, aldığımız cevaplar neticesinde, bu yerleşkenin halk oylaması ile seçilen bir projede burada kalacağını biliyorduk. Lakin, sonrasında bir haber ajansından aldığımız bilgi ile, bizim Göztepe Yerleşkesi'ne taşınacağımızı öğrendik. Bir proje söz konusu ama bu projede biz okul öznesi öğrenciler ve öğretim elemanları kale alınmamış. Burası sadece bir eğitim yerleşkesi değil, burası bir tarih. Biz 100 yılı aşkın süredir buradayız. Hali hazırda istenen hal binası projesinde neden bizim olmadığımızı İBB kanallarından değil, ulusal bir yayın kanalından öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

"PİYANOLARI DEPOYA KOYARSINIZ CEVABI ALDIK"İÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde Yüksek Lisans Öğrencisi olan Yılmaz Karaman, "Ben çok üzgünüm. Biz bir şeylerin daha güzel olacağına çok inandık ancak şu an olan şey sadece bir hayal kırıklığı. Bize gösterilen yer Göztepe'de iki katlı küçük iki bina. Bizim piyanolarımız bile oraya sığmaz. Okula sığmayacağımızı belediyeye söylediğimiz zaman da, bize gelen cevap 'O zaman piyanoları depoya koyarsınız?' okulun yönetici hocalarına gelen cevabı söylüyorum. Bu bina çok daha iyi bir hale getirilip kullanılabilir. Biz sanatçılar, sanat öğrencileri olarak çok umutluyduk. 'Her şey çok güzel olacak' dendi ama hiçbir şey güzel olmadı" diye konuştu.


- İstanbul
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki
Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haldun Taner, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir çok ünlü isim yetişmişti... Konservatuvar öğrencilerinden tarihi binadan taşınma kararına tepki - Son Dakika


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