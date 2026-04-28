Bir dedenin torunu için başlayan arayış, bugün güçlü bir marka hikayesine dönüştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir dedenin torunu için başlayan arayış, bugün güçlü bir marka hikayesine dönüştü

Bir dedenin torunu için başlayan arayış, bugün güçlü bir marka hikayesine dönüştü
28.04.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Glohe Grup bünyesindeki yüzde 100 doğal bakım markası Siveno’nun hikayesi, bir marka fikrinden çok gerçek bir ihtiyaçla başladı. Bir dedenin, torununun yaşadığı alerjik reaksiyonun ardından güvenilir, yüzde 100 doğal ve içeriği şeffaf ürünler araması, markanın çıkış noktasını oluşturdu. Dönemin mevcut ürünleri bu ihtiyaca yeterince yanıt vermeyince, bu arayış zamanla Siveno markasına dönüştü.

Bir çocuğun sağlığını koruma isteğiyle başlayan bu yolculuk, bugün geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Siveno, doğallığı yalnızca bir söylem olarak değil; kanıtlanabilir ve sürdürülebilir bir standart olarak ele alarak büyüdü.

Marka, doğanın sunduğu gücü bilimsel altyapıyla birleştiren Ar-Ge odaklı bir yapı içinde çalışıyor. Yaklaşık 10 yıldır Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı’ta yer alan Ar-Ge merkezi aracılığıyla içerikler titizlikle değerlendiriliyor, formüller test ediliyor ve ürünlere dönüştürülüyor.

Markanın Ar-Ge altyapısı, yüzde 100 doğal koruyucu ve aktif bileşenler üzerine geliştirilen dört uluslararası patentle güçleniyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Siveno ürünleri Etko Cosmos Natural sertifikalı, Vegan Society onaylı ve Cruelty-Free standartlarına uygun olarak geliştirilip dermatolojik olarak test ediliyor.

Ürünlerinde paraben, silikon, sentetik koruyucu, yapay koku ve boya gibi zararlı içeriklere yer verilmeyen; tüm ürünler belirli kalite ve test süreçleri doğrultusunda geliştiriliyor ve güvenilirliği belgeleniyor.

Bugün Siveno; anne ve bebek bakımından kişisel bakıma, yaz bakımından ev bakımına uzanan geniş ürün gamıyla tüketicilerle buluşuyor. Siveno, yurt dışında 12 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirirken, grup bünyesindeki Incia ile birlikte daha geniş bir coğrafyada varlık gösteriyor. Yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesi ve 90 farklı ürün çeşidiyle Siveno, doğal ürün yaklaşımını geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor.

Geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve hayvanlar üzerinde test yapılmaması da markanın yaklaşımının önemli parçaları arasında yer alıyor. Siveno, “İçeriğine Bak” yaklaşımıyla içerik şeffaflığını odağına alarak tüketicinin artan bilinç düzeyine yanıt veriyor.

Glohe Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şahin, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Torunum için başladığım bu arayış, bugün çok daha geniş bir ihtiyaca yanıt veren bir markaya dönüştü. Siveno ile tüketicilere yüzde 100 doğal, içeriği şeffaf ve güvenle tercih edilebilecek ürünler sunuyoruz. Üretim kapasitemiz, ürün çeşitliliğimiz ve ihracat gücümüz, bu yaklaşımın zaman içinde güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de ‘İçeriğine Bak’ yaklaşımımızdan ödün vermeden, hem Türkiye’de hem global pazarlarda doğal ürün bilincini yaygınlaştırmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

Anne Çocuk, Sağlık, Çocuk, Bebek, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor

14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 15:08:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.