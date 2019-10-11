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Son Dakika Yaşam Bir günlüğüne il müftüsü oldu

Bir günlüğüne il müftüsü oldu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Rehberlik Programı" kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Burak Sadoğlu bir günlüğüne Bilecik İl Müftüsü görevini yerine getirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Rehberlik Programı" kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Burak Sadoğlu bir günlüğüne Bilecik İl Müftüsü görevini yerine getirdi.


Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından makamında kabul edilen İmam Hatip öğrencisi Burak Sadoğlu, müftülük personelin heyecan verici bir ortamda çalıştıklarını, ileride kendisinin de diyanet çalışanı olarak görev almak istediğini, nihai hedefinin müftü olarak hizmet etmek olduğunu söyledi. Kendisine İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından temenni ve başarı dilekleriyle beraber çeşitli kitaplar hediye edilen İmam Hatip son sınıf öğrencisi Sadoğlu, akabinde İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen ve Şube Müdürü Davut Özdal'dan müftülük çalışanları ve ortamı hakkında bilgiler aldı. - BİLECİK

milli eğitim bakanlığı, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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