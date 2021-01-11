Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı - Son Dakika

Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı

11.01.2021 11:04
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine gidiş yolunda son 1 hafta içerisinde 4 kaza meydana geldi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine gidiş yolunda son 1 hafta içerisinde 4 kaza meydana geldi. Son kazaya karışan Veysi Babat, yol çalışmalarının yapılmadığını iddia ederek karayolları hakkında dava açtı.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde ikamet eden inşaat malzemeleri satan Veysi Babat, 07 SAP 41 plakalı aracıyla iş yerinden Uludere'ye malzeme götürürken Uludere girişinde yolların buz tutmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Vücudunda eziklerle kurtulan Babat'ın aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası tedavisi biten Babat soluğu adliye binasında aldı. Konuyla ilgili konuşan Veysi Babat, "İnşaat malzemeleri satıyorum, Uludere'ye bağlı civar köylere inşaat malzemesi götürüyorum yıllardır. 5 Ocak Salı günü Uludere merkeze malzeme götürürken çok kötü bir kaza geçirdim. Allah'a şükür birkaç ezilmeyle kurtuldum ağır bir şeyim yok ama kazadan sonra büyük bir ihmalin olduğunu fark ettim. Araştırmalarıma göre aynı yerde son 8 günde kaza yapan 4. kişiyim. Kaza yaptığım günden bir gün önce gencecik bir kardeşimiz kaza yaptığım yerde trafik kazası geçirdi. Kaza yapan kardeşimiz ameliyata alındı sakat kalma riski de var. Ben mal derdinde değilim Allah'a şükür hiçbir şeyim yok cana geleceğine mala gelsin, ama daha büyük kazaların olmaması kimsenin anne babasının ağlamamasını istiyorum. Şenoba Beldesi ile Uludere ilçesi arası yollarımız çok kötü, bariyer yok kışın buzlanan yerlere hiç bakım yapılmıyor. Benim gibi bu durumdan rahatsız olan yüzlerce şoför var ama bu güne kadar kimse sesini çıkarmadı. Ben kaza yaptım ve susmayacağım, kaza yapıp tedavi sürecim tamamlandıktan sonra karayollarını mahkemeye verdim. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı, çukurları saymıyorum bile yüzlerce çukur dizime kadar girebileceğim çukurlar mevcut. Bu insanların canı bu kadar kıymetsiz olmamalı. Bölge halkı yıllardır karayolundan çok can kaybı verdi ve vermeye devam ediyor. Araştırmalarıma göre yılda 40 ila 60 arası kaza oluyor. Bir hafta öncesinde Beytüşşebap'a bir uzman çavuşumuz eşi ve çocuğuyla birlikte bariyer olmamasından dolayı uçurumdan uçtu şehit oldular. Benim yetkililerden ricam, ben kazayı eziklerle atlattım Allah'a şükür bana bir şey olmadı ama başkalarının canına malına zarar gelmesin, yollarımız için gerekli girişimleri yapmalarını rica ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı
Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı

Uludere, Şırnak, Şenoba, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir hafta içinde 4 kez kaza oldu, soluğu adliyede aldı - Son Dakika


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