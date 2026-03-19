Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda arabasına bindiği erkekler tarafından inşaata götürülerek tecavüz edildiğini iddia eden genç kadın hastanelik oldu. Olayla ilgili kişilerin yakalanması için çalışmabaşlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Gökçebel Mevkii'nde yaşanan olayda yol kenarında dolmuş bekleyen Özbekistan vatandaşı 36 yaşındaki M.S. 'nin yanında duran bir otomobildekiler kendisini gidecekleri yere bırakabileceklerini söylediler. Sözcü'de yer alan habere göre; araçtaki orta yaşlı iki kişiye güvenerek otomobile binen M.S. kendisini Türkbükü Mahallesi'Ndeki evine götürülürken birden bir inşaata yöneldiklerini ve iki kişinin kendisini sürükleyerek inşaata soktuktan sonra ölümle tehdit edip tecavüz ettiklerini söyledi.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Bir erkeğin kadına tecavüz ederken diğerinin video çektiği ve şikayetet bulunması durumunda videoyu sosyal medyadan yayınlayacakları tehtidinde bulundular.

ÖNCE TECAVÜZ SONRA GASP

Tecavüz olayından sonra M.S.'nin çantasını telefonunu ve üzerindeki parasını alan Şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. İnşaattan çıkan M.S. inşaatın yanındaki bir eve giderek yardım istedi. Gelen ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, saldırganların yakalanması için MOBESE kameraları incelemeye alındı.

KADIN PLATFORMUNDAN KINAMA

Bodrum Kadın Dayanışma Platformu'ndan yapılan açıklamada "Bu saldırı doğrudan tüm kadınlaradır! Bodrum Kadın Platformu olarak, yaşanan bu saldırının ve sonrasında gelişecek hukuki sürecin doğrudan tarafıyız ve sonuna kadar takipçisiyiz. Failler derhal yakalanmalı ve hiçbir erkek yargı kurgusuna geçit verilmeksizin en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. " denildi.