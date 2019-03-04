"Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin" mottosu ile yola çıkan DFS, okuduğu bölüm doğrultusunda kariyer yapan alanında lider mezunlara da yer vererek gelecek planları konusunda kararsız gençlerin kariyer planlama ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefledi.

Remax Dünya Rekortmeni Evrim Kırmızıtaş Başaran' da İTÜ Jeofizik Mühendisi mezunu,konuşmacı olarak katıldığı panelde "Bir kadın olarak dünyaya meydan okudum" dedi.İlk defa bir kadın gayrimenkul danışmanı olarak Dünya Birinciliği Ödülü'nü alan Evrim Kırmızıtaş Başaran hemcinslerine örnek bir iş kadını olarak özverili çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek iş hayatındaki başarılı kimliğini hayatın her alanına taşımanın önemine dikkat çekiyor.

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın zarif ve güzel eşi kendi yaşamında bir rekor kırarak birçok kadına örnek oluyor.

İleride çocuklarına başarılı bir anne portresi hediye etmek istediğini özellikle vurgulayan Kırmızıtaş " Çocuklarıma bir anne olarak her daim örnek olmam gerekiyor. Elde ettiğim başarılar biliyorum ki onları ileride gururlandıracak. Bu yüzden adımı çalıştığım emlak şirketinde dünya birincisi olarak görmek beni ayrıca mutlu edip yeni başarılara yelken açmak için motive ediyor " dedi.

Hayatta en büyük zenginliğin mutlu bir aileye sahip olmak olduğuna her zaman inandığını belirten Kırmızıtaş Başaran dünya birinciliğini ailesiyle paylaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Sosyal sorumluluk projelerine de her zaman vakit ayırdığını yakından bildiğimiz Evrim Kırmızıtaş Başaran, birçok yardım derneği yönetim kurulunda aktif rol üstlenerek maddi imkansızlık içinde olan, okul öncesi çocukların anaokulu eğitimini alabilmeleri için yardıma ihtiyacı olan bölgelerde anaokulları yapılabilmesine destek olmak için çalışıyor.Ailenizi arkanıza alın, onların desteği ile hedefinize ulaşmak için sınırları aşın" diyerek başarısının sırrını açıkladı.