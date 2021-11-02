Bir kilogram altın 545 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altın piyasasında, en düşük 545 bin lira, en yüksek ise 552 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 545 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 734 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 402 milyon 724 bin 714,19 lira, işlem miktarı ise 734,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 403 milyon 18 bin 457,85 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 546.395,00 1.785,55 En Düşük 545.000,00 1.787,70 En Yüksek 552.100,00 1.791,75 Kapanış 545.000,00 1.788,20 Ağırlıklı Ortalama 546.331,06 1.790,49 Toplam İşlem Hacmi (TL) 402.724.714,19

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 734,72

Toplam İşlem Adedi 29

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