'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika

'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi

12.05.2021 15:07

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki İsmail köyünde daha önce hiçbir vaka rastlanmamasına karşın son dönemde peş peşe yaşanan koronavirüs ölümleri köylüyü bir hayli korkuttu. Daha sonra köyde yapılan araştırmalar sonucunda, cami cemaatine "Bir şeyim yok" diyerek namaza katılan kişinin koronavirüs taşıdığı öğrenildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan İsmail Köyü'nde salgının başından bu yana hiç koronavirüs hastasına rastlanmadı. Tedbirlere uyum ve hastalıktan korunma noktasında kendileriyle övünen mahalleliler, peş peşe yaşanan ölümler nedeniyle büyük şoka uğradı.

Cuma namazına katılan ve koronavirüs yakalanan 8 kişinin 6'sının virüsten vefat etmesinin ardından hiç vaka görülmeye köye, virüsün nasıl geldiği merak edilmeye başlandı.

Cami cemaatinden 6 kişi koronadan öldü. Asıl gerçek sonradan anlaşıldı

'BENİM BİR ŞEYİM YOK'

Köylülerden alınan bilgilere göre yaklaşık 45 gün önce Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı İsmail köyünde yaşayan bir kişi, diş tedavisi için İnebolu'da bir kliniğe gitti. Burada virüs kaptığı tahmin edilen şahıs iddiaya göre, 'benim bir şeyim yok' diyerek o gün hocası bulunmayan İsmail köyünde, Cuma namazı için oluşturulan cemaat ile birlikte namaz kıldı.

BİR SÜRE SONRA ŞİKAYETLERİ ARTTI

Bir süre sonra öksürük ve beraberinde ateşlenmesi üzerine test veren şahsın Covid-19 virüsü taşıdığı belirlendi. Ardından filyasyon ekipleri İsmail Köyü'ne gelerek olayın ortaya çıkmasını sağladı.

CAMİ CEMAATİNDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cuma namazı için oluşturulan cemaatte bulunanlarda da öksürük ve ateşlenme görülmesi üzerine filyasyon ekiplerince cemaatten test alındı.

Cami cemaatinden alınan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve yaklaşık 40 gün süren tedavi gören Yüksel Yüksel, Nedim Güleryüz, Yüksel Gülcü, Kadir Aral, Hayrettin Çelebi ve Bekir Bozkurt, hayatını kaybetti.

Koronadan hayatını kaybeden Yüksel Gülcü'nün eşi Hanife Gülcü'nün de yoğun bakım ünitesinde tedavisi halen sürerken, tedavisi tamamlanan 1 kişi de taburcu edildi.

MUHTAR OLAYI DOĞRULADI

Yaşanan olay hakkında bilgi veren İsmail Köyü Muhtarı Emrah Köse, "Cuma namazı için arkadaşlar cemaat oluşturmuş, köyümüzün hocası yoktu o zaman. Kendi aralarında namaz kılmak istiyorlar. İnebolu'da virüs kapan bir arkadaşımız, farkına varmıyor, sonra köyümüze geliyor ve burada Cuma namazı için oluşturulan cemaate de virüs bulaştırıyor. Köyümüzde ölenlerin hepsi de cami cemaati oluyor. Şu ana kadar 6 kişi vefat etti" dedi.

'Bir şeyim yok' diyerek camiye gitti, beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten hayatını kaybetti
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi

Koronavirüs, Çatalzeytin, Kastamonu, Namaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR (14)
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